Empoli-Lecce, le probabili formazioni: ballottaggio tra Piccoli e Krstovic. Ok Caputo

Allo stadio Carlo Castellani andrà in scena il primo dei due posticipi di questo lunedì 11 dicembre della quindicesima giornata di Serie A . L'Empoli sfiderà il lecce alle 18:30 in questo importante scontro salvezza.

L' Empoli, seppur con qualche difficoltà, è momentaneamente uscito dalla zona rossa della classifica andando a quota 11 punti. La vittoria a sorpresa a Napoli non ha trovato continuità la giornata successiva contro il Sassuolo ma dopo aver raggiunto il pareggio in casa del Genoa, il morale in casa azzurra è di nuovo alto e carico per questa sfida importantissima per prendere ulteriori distanza dalla zona retrocessione. Andreazzoli sembra orientato a confermare il tridente composto da Cambiaghi, Caputo e Cancellieri , con quest'ultimo che è stato proprio l'autore del gol del definitivo 1-1 al "Ferraris". Dalla panchina occhio a Kovalenko, assistman e goleador da subentrato della compagine toscana.

Il Lecce sembra un lontano parente della squadra che aveva iniziato in maniera così convincente l'attuale campionato di Serie A. Quella che sembrava la certezza in avanti, ovvero Krstovic, grazie alle sue quattro reti siglate nelle sue prime sette apparizioni in Italia, si è andata lentamente a spegnere. Il bomber montenegrino non gonfia la rete dalla sfida interna contro il Sassuolo dello scorso 6 ottobre. Due mesi di digiuno in cui parallelamente ha cominciato a brillare il talento di Piccoli, autore di due gol pesanti più una perla dalla lunga distanza contro il Milan annullata solo grazie all'ausilio del VAR. Sarà dunque ballottaggio tra le due punte ma D'Aversa sembrerebbe essere intenzionato a confermare Krstovic con Piccoli, tra l'altro ex di giornata, pronto a subentrare ad inizio ripresa.