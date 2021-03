Papu Gómez, da Bergamo a Siviglia passando per l’Argentina: adesso ecco il nuovo ristorante dell’ex Atalanta

Alejandro Darío Gómez continua a far parlare di sé in tutto il mondo.

Senza dubbio è un giocatore multifunzionale, dentro e fuori dal campo. Alejandro Gómez può infatti giocare sulle fasce, a centrocampo, ma anche in attacco. Il Papu svolge contemporaneamente diverse funzioni nella sua vita quotidiana: è il calciatore che ha rotto con l’Atalanta del patron Percassi, quello che in breve tempo ha conquistato un posto importante a Siviglia ed il giocatore che Lionel Scaloni convoca frequentemente per la Nazionale argentina. L’ex Catania è però anche il protagonista del ballo creato in collaborazione con i noti influencer ,”GliAutogol“, ed adesso sta anche per aprire un proprio ristorante argentino nel cuore dell’Europa.

L’abile centrocampista non dimentica le sue radici nonostante sia da tempo all’estero ed è per questo che ha in mente di aprire Boedo nella città di Bergamo, che più che un luogo gastronomico sarà un pezzo di terra argentina nel cuore dell’Italia. Come riportato dall’Olé, questo è un progetto a cui il Papu lavorava da tempo, ma la sua prematura partenza dall’Atalanta a causa delle divergenze con l’allenatore Gasperini e il suo trasferimento in Spagna lo hanno costretto a rimandare il tutto più in là del previsto.

Il luogo, che è quasi pronto, ha un riferimento a Caminito, la famosa strada del quartiere argentino La Boca, ed ha anche un cartellone in memoria di Diego Armando Maradona. “Il nome di Boedo è stato dato dal suo passato a San Lorenzo perché è il club del Papa, che è un altro simbolo dell’Argentina, in quanto si riferisce a un quartiere della città di Buenos Aires“, hanno aggiunto alcune testate giornalistiche spagnole.

Da lontano, già insediato in quel di Siviglia, Papu Gómez non dimentica gli anni vissuti fino a poco tempo fa e, anche commercialmente, continuerà ad essere legato a Bergamo, città dalla quale sembra non esser mai partito..