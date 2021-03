Maradona, la frase shock di Claudio García: nuovi particolari sulla morte del “Pibe de oro”

Emergono nuovi particolari riguardanti la contorta vicenda che ha, purtroppo, avuto come protagonista il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona.

Nuovi dettagli, impensabili retroscena e continui cordogli continuano a susseguirsi in ricordo del calciatore che ha fatto emozionare generazioni grazie alla sua qualità con la palla tra i piedi. “Diego era capace di cose che nessuno avrebbe potuto eguagliare. Le cose che io potrei fare con un pallone, lui potrebbe farle con un’arancia“, basti infatti pensare a questa celebre frase di Michel Platini per descrivere l’immensa classe del numero 10 per eccellenza.

Claudio Turco García, ex calciatore del Racing ed ospite del programma Player 23 trasmesso da TyC Sports, ha assicurato, a proposito di nuovi dettagli, che Diego Armando Maradona “non è stato solamente sequestrato, ma anche ucciso a poco a poco. Questo è quello che dirà la giustizia, certo. La verità è che tutti vogliono salvarsi. Non li ha aiutati il ​​fatto che Diego fosse lucido. Lo dico perché molti criticano Dalma e Gianinna dato che non lo avrebbero visto, ma la testa di Maradona è stata riempita e, ancora di più, quando stava come stava“, ha dichiarato il calciatore che ha vestito le maglie di Huracán e Vélez, tra le tante, sottintendendo che se El Diez fosse stato bene, non sarebbe stato possibile influenzarlo. “Quello che hanno fatto con lui è oltraggioso. Non voglio che finiscano in prigione, voglio che siano condannati socialmente“, ha concluso l’attaccante che ha vinto la Copa América nel 1993 con l’Albiceleste.

