Atalanta, lite Gasperini-Ilicic: in vista un altro caso Gomez? Lo sloveno rischia il posto

La sfida di Champions League contro il Real Madrid avrebbe lasciato degli strascichi nello spogliatoio bergamasco. La prestazione indisponente offerta da Josip Ilicic avrebbe fatto infuriare Gian Piero Gasperini che dopo averlo inserito al 55′ ha deciso di sostituirlo all’85’. Lo sloveno ha lasciato il campo scuro in volto e palesemente arrabbiato con il proprio allenatore nonostante avesse disputato uno spezzone di gara più che negativo. Si profila un altro caso Papu Gomez? A rischio, come scrive l’edizione odierna de il “Secolo XIX”, l’impiego dell’ex Palermo contro la Sampdoria a meno che non si riesca a sanare la frattura.

