Atalanta-Real Madrid, le verità di Schuster: “L’assenza di Benzema, il gol di Mendy ed il rosso a Freuler. Vi dico tutto”

La Dea ha immeritatamente perso contro i Blancos.

Champions League, Atalanta-Real Madrid 0-1: Dea beffata nel finale, Mendy regala la vittoria ai Blancos all’86°

L’andata degli ottavi di finale di Champions League si è conclusa in favore del Real Madrid, abile ad attaccare insistentemente durante tutta la partita per trovare il vantaggio solamente al 86′ minuto grazie all’eurogol di Ferland Mendy. Il match europeo è, però, stato viziato da un cartellino rosso rimediato da Remo Freuler al diciassettesimo minuto di gioco. Il provvedimento preso dall’arbitro tedesco è stato, a detta di tutti, molto più severo del dovuto e pertanto ha suscitato rabbia e sgomento nel club bergamasco, ma non solo. L’ex centrocampista di Barcellona e dell’Atlético Madrid, Bernd Schuster, ha infatti così analizzato ai microfoni di Onda Cero l’episodio che ha condizionato tutta la partita della formazione di Gian Piero Gasperini.

“L’Atalanta è una squadra molto coraggiosa, molto offensiva, se la giocherà al ritorno e potrà costare cara a Zidane. Non ci si può fidare del Real Madrid. Il vantaggio è minimo e al ritorno la squadra di Gasperini si presenterà impaziente dopo quanto accaduto ieri sera. Sono rimasto infatti molto sorpreso che l’arbitro abbia estratto, in un momento come quello, un rosso diretto che a mio avviso non c’era. Non mi sembra rosso, è un vero errore dell’arbitro tedesco“, ha dichiarato Bernd Schuster.

“Al Real Madrid mancano un sacco i gol di Benzema quando non è presente, Isco non sta infatti ottenendo grandi risultati per la squadra in quel ruolo. Mendy ha segnato un gran gol perché voleva metterla dove l’ha effettivamente messa. Bisogna essere pazienti perché i Blancos ora hanno tanti infortuni e pochissime alternative in panchina“, ha concluso l’ex giocatore del Barcellona.