Champions League, Atalanta-Real Madrid 0-1: Dea beffata nel finale, Mendy regala la vittoria ai Blancos all’86°

Il Real Madrid batte in casa l‘Atalanta e guadagna un importante vantaggio in vista della sfida di ritorno.

Inizia in salita il match dell’Atalanta contro il Real Madrid, andata in scena questa sera al “Gewiss Stadium” e valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Al 17° del primo tempo, il centrocampista nerazzurro Freuler, viene espulso con rosso diretto per un fallo che l’arbitro considera da ultimo uomo. Altra tegola al 30’ quando, Zapata, si fa male ed è costretto a lasciare anzitempo il campo. La Dea prova a limitare la foga del Real Madrid, ma all’86° crolla il muro nerazzurro. La sblocca Mendy, di destro, col tiro a giro dal limite dell’area sul quale Gollini non ci arriva. A Bergamo, in 10 contro 11 dal quarto d’ora per il rosso, la squadra di Gasperini cade nel finale poco prima del 90esimo. Al “Gewiss Stadium” passa il Real Madrid, battendo una stoica Atalanta.