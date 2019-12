Barcellona-Real Madrid, Zidane: “Peccato per il gol di Bale. Il pareggio mi sta stretto, meritavamo la vittoria”

Il Clásico termina 0 a 0.

L’ennesimo spettacolare Clásico dell’anno è terminato inaspettatamente con il risultato di 0 a 0: il Barcellona e il Real Madrid, che si sono affrontati al Camp Nou in occasione del recupero della decima giornata della Liga, non sono riusciti ad ottenere tre punti fondamentali per la corsa al titolo di Campioni di Spagna, e sono rimaste entrambe appaiate al primo posto in classifica.

Intervenuto ai microfoni di Movistar al termine del match Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, ha commentato così la prestazione dei suoi uomini: “Abbiamo giocato una grande partita, concentrati per novanta minuti. E’ stato un bel Clásico, una bella partita di calcio. Sono mancati soltanto i gol. Sono contento per la prestazione contro una squadra di questo livello. Il risultato finale non mi basta, potevamo fare di più ma il calcio è questo. Quando crei l’occasione devi segnare, e questo ci è mancato. Bale? Hanno giocato tutti bene, lui ha fatto una grande partita. Hanno fatto tutti uno sforzo importante. Peccato per il gol, Mendy era in fuorigioco di pochissimo: l’arbitro e il VAR l’hanno annullato e non posso fare nulla, la partita è finita“.

“Meritavamo di vincere” – continua Zidane – “Per il resto è andato tutto bene, per il Real, per il Barcellona e per il calcio. Le persone che volevano vedere una bella partita sono state accontentate. Valverde sta bene, sta vivendo un’ottima stagione e migliorerà partita dopo partita. E’ un giocatore importante per la squadra. Assenza di Busquets? Non so cosa sia successo, avevo preparato la partita considerando lui in campo perché sappiamo che è un giocatore importante. La mancanza di gol? E’ mancata lucidità, non sono contento per i miei uomini perché meritavano di più“.

