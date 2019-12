Barcellona-Real Madrid, Lenglet ammette: “Rigore? Ho colpito la gamba di Varane…”

Niente gol ma tante polemiche.

L’ennesimo spettacolare Clásico dell’anno è terminato inaspettatamente con il risultato di 0 a 0: il Barcellona e il Real Madrid, che si sono affrontati al Camp Nou in occasione del recupero della decima giornata della Liga, non sono riusciti ad ottenere tre punti fondamentali per la corsa al titolo di Campioni di Spagna, e sono rimaste entrambe appaiate al primo posto in classifica.

Quelle che non sono mancate sono state invece le polemiche, con i blancos che per ben due volte hanno recriminato un calcio di rigore non sanzionato dal direttore di gara: in entrambe le occasioni il protagonista è stato Raphael Varane, difensore dei blancos, che prima è stato colpito da un intervento di Clement Lenglet e poi è stato trascinato a terra da Rakitic, che ha vistosamente tirato la sua maglia.

Al termine del match il difensore dei blaugrana, ha commentato uno dei due episodi al centro dei riflettori, durante il quale ha toccato la gamba di Varane nel tentativo di rinviare il pallone dall’area con un colpo di testa. Questa la sua spiegazione ai microfoni di Movistar: “Volevo colpire la palla con la testa e dare forza al mio movimento per farla allontanare il più possibile, e inavvertitamente ho colpito la gamba di Varane. Non sono un giocatore che ama colpire gli avversari. Per me non è rigore, sono stato io il protagonista dell’azione e so che non volevo commettere fallo. So che per qualcuno è rigore, ma è la loro opinione”.

Infine, sul pareggio ottenuto: “Abbiamo la sensazione di aver perso due punti. Abbiamo sbagliato alcune occasioni clamorose, c’è un po’ di amaro in bocca“.