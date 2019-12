Liga, Barcellona-Real Madrid 0-0: un Clásico senza gol, blaugrana e blancos non si fanno del male

Finisce 0 a 0 la sfida tra il Barcellona e il Real Madrid.

Il Camp Nou ha ospitato la sfida tra il Barcellona e il Real Madrid, valida per il recupero della decima giornata della Liga. Un Clásico dal valore molto importante, dal momento che le due squadre si ritrovavano entrambe al primo posto in classifica a quota 35 punti. Partono bene i padroni di casa che si affidano alla classe di Lionel Messi, che sembra da subito particolarmente ispirato. Dopo i primi quindici minuti i blancos prendono però il sopravvento e schiacciano gli avversari nella propria area di rigore: al 17′ grande occasione per Casemiro che colpisce di testa da pochi passi ma Piqué salva il pallone sulla linea con un intervento strepitoso. Continua il botta e risposta tra le due squadre, e al 35′ clamorosa occasione per Messi, che calcia a botta sicura ma trova la statuaria copertura di Sergio Ramos.

Il secondo tempo inizia così come era finito il primo, con i due club che si affrontano a viso aperto con continui ribaltamenti di fronte e costanti occasioni da gol. Da segnalare la protesta dei tifosi blaugrana, che lanciano dei palloncini in campo in favore dell’indipendenza della Catalogna.

Al minuto 60 clamorosa occasione per i blaugrana, che sfiorano il vantaggio con Messi: palla al centro di Griezmann verso La Pulga che clamorosamente liscia il pallone e non riesce a firmare la rete del vantaggio. Al 73′ le Merengues passano in vantaggio con Bale, che trasforma in rete l’assist di Mendy: il direttore di gara però annulla il gol per fuorigioco dopo la segnalazione del VAR.

Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara sancisce la fine del match, che termina dunque sul risultato di 0 a 0: Barcellona e Real Madrid non si fanno del male e restano appaiate al primo posto in classifica, la Liga è sempre più aperta.