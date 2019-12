Barcellona-Real Madrid, Rakitic: “Potevamo vincere, pareggio sudato. Polemiche di Varane? Lo rispetto ma…”

Un Clásico quasi inaspettato.

Questa sera sul manto erboso del Camp Nou è andata in scena la sfida tra il Barcellona e il Real Madrid, che si sono affrontati in occasione della decima giornata della Liga: la gara è terminata con il risultato di 0 a 0, e le due squadre sono dunque rimaste ancora appaiate al primo posto in classifica con 36 punti.

Al termine del match il centrocampista dei blaugrana, Ivan Rakitic, ha espresso la sua insoddisfazione per non essere riuscito ad ottenere tre punti di fondamentale importanza per le sorti della lotta per il titolo. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Movistar: “Conosciamo questo tipo di partite. Loro hanno avuto un paio di occasioni nella prima parte, sono forti a centrocampo. Abbiamo avuto molte occasioni e avremmo potuto segnare, ma è comunque un pareggio sudato. Un risultato normale, c’è mancato l’ultimo passaggio. Il pressing del Real? Difendono a uomo, è normale“.

In seguito sulle dichiarazioni di Varane, che ha contestato l’arbitro per due presunti rigori non fischiati in favore dei blancos: “Rispetto Varane, non c’è nemmeno bisogno di dirlo. Possiamo parlarne io e lui. Io guardo ai miei affari. Non ho visto nulla, ormai è diventato un’abitudine parlare di arbitri dopo le partite. Se cercassimo sempre il contatto ci sarebbero quattro o cinque rigori in ogni partita“.

Infine un commento sull’utilizzo del VAR, attualmente al centro delle polemiche in Spagna: “Non ci interessa che il gioco venga fermato, se si lamentano quando giocano contro di noi è normale, l’altro giorno ci hanno fischiato un rigore contro. Senza il VAR non avremmo dato importanza a questo tipo di giocate, adesso è normale che vengano analizzate tutte queste cose. Il VAR fa parte del mondo del calcio e in futuro migliorerà“.