Atletico Madrid-Athletic Bilbao, le probabili formazioni: Simeone senza Griezmann

La preview di Atletico Madrid-Athletic Bilbao. Chi vince affronterà il Real Madrid che ha eliminato il Barcellona in finale di Supercoppa

Dopo la vittoria ai supplementari del Real Madrid contro il Barcellona per 3-2 , è tempo di conoscere l'altra finalista della Supercoppa spagnola. Ecco spiegato come funziona questo trofeo , sicuramente diverso rispetto a quello italiano. Atletico Madrid-Athletic Bilbao si giocherà nuovamente in Arabia Saudita ed alle ore 20.00. La vincitrice affronterà i blancos nella finale in programma domenica.

L' Atletico Madrid è reduce dallo scoppiettante pareggio per 2-2 contro il Villarreal all’Estadio de la Ceramica, ma contro l'Athletic Bilbao Simeone dovrà fare i conti con due assenze importanti. Oltre a Griezmann, fermo ai box dallo scorso dicembre, è indisponibile anche il difensore ex Fiorentina Savic.

L'Athletic Bilbao, come gli avversari rojiblancos, hanno raccolto solo un punto nell'ultima giornata di campionato in Liga, pareggiando contro l'Alaves con il risultato di 0-0. I Leones non sono una squadra da sottovalutare, poiché la squadra di Marcelino è anche la detentrice di questo trofeo, in cui ha battuto il Barcellona nella precedente edizione. Il Bilbao non avrà a disposizione Unai Vencedor e Unai Nunez.