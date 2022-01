Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali: come funziona la Supercoppa spagnola

El Clàsico è la prima semifinale di Supercoppa spagnola. Chi passa il turno si giocherà il trofeo con la vincente tra Atletico Madrid ed Athletic Bilbao

In Spagna la Supercoppa nazionale funziona in una maniera diversa rispetto a quella italiana. A sfidarsi non saranno direttamente le formazioni vincitrici della Liga e della Copa del Rey della stagione precedente, perché ad esse si aggiungeranno la seconda classificata nel campionato ed anche l'altra finalista della coppa spagnola. Quindi prima della finale si dovranno giocare due semifinali. Riepilogando, il Barcellona (vincitore della Copa del Rey 2021), affronterà il Real Madrid (secondo classificato nella Liga 2020/2021). L'Atletico Madrid (campione di Spagna 2021), affronterà il giorno successivo l'Athletic Bilbao (finalista della coppa nazionale).

Il fischio d'inizio del "Clàsico" è previsto alle ore 20.00, un'ora prima della finale della Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. Il campo di gioco, tuttavia, sarà neutro e ben lontano dalle terre spagnole. Barcellona e Real Madrid si sfideranno in Arabia Saudita e la vincente affronterà una tra Atletico Madrid ed Athletic Bilbao. Si tratta di scontri diretti, pertanto non ci sarà una gara di ritorno.

Le due squadre arrivano alla partita con morali decisamente diversi. I blancossono la capolista attuale della Liga spagnola ed hanno ormai archiviato lo scivolone contro il Getafe asfaltando il Valencia con un sonoro 4-1. Il divario che separa Real Madrid e Barcellona è di ben diciassette punti, il ché rende la formazione di Ancelotti decisamente favorita rispetto a quella di Xavi. I galacticos, inoltre, hanno a disposizione l'intera rosa al completo.

Il Barcellona fa fatica a trovare continuità ed ormai Xavi punta spesso sull'ariete Luuk de Jong che tutto sommato sta svolgendo bene il suo lavoro da bomber. Tuttavia, la compagine catalana in partita sembra peccare nell'approccio e, se alle volte il gol dell'olandese basta, come nella vittoria per 0-1 col Maiorca, alle volte il Barcellona si fa recuperare come nella sfida più recente contro il Granada, terminata 1-1. Contro il Real Madrid, Xavi ha dovuto rinunciare a Sergi Roberto, Martin Braitwhaite ed Eric Garcia.

Queste le formazioni ufficiali della semifinale tra Barcellona e Real Madrid in programma alle 20.00 e trasmessa in chiaro in Italia sul canale Nove:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; F. De Jong, Busquets, Gavi; Ferran Torres, L. De Jong, Dembele. Allenatore: Xavi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho Fernandez, Eder Militao, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.