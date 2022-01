Barcellona-Real Madrid 2-3: Valverde regala ad Ancelotti la finale di Supercoppa

Barcellona-Real Madrid è stata vinta dalla formazione di Ancelotti. I blancos approdano in finale di Supercoppa di Spagna

Regna l'equilibrio nella prima frazione di gioco. Prima occasione da gol per il Real Madrid con Marco Asensio , il suo tiro esce di poco sopra la traversa difesa da Ter Stegen . L'azione precedente è però il preludio del vantaggio blancòs, firmato da Vinicius al minuto 25, gran tiro da dentro l'area che non lascia scampo all'estremo difensore tedesco.

Barcellona che accusa il colpo ma prova subito a ripartire con il suo bomber, Luuk de Jong . L'olandese ha due chance importanti nel giro di due minuti, in entrambe le occasioni a botta sicura si supera Courtois per evitare il pareggio blaugrana. Allo scadere però il portiere del Real non può nulla ancora su De Jong , tocco da biliardo che si insacca nell'angolino sinistro.

Nella ripresa il Real Madrid preme alla ricerca del vantaggio. Al minuto 69 Benzema coglie il palo alla destra di Ter Stegen, due minuti più tardi è bravo il portiere del Barcellona a tenere in piedi la squadra. La rete dei madrileni è però solo rinviata al minuto 72, Benzema riceve un assist delizioso da Carvajal e insacca per il 2-1 del Real Madrid.

Al settimo minuto dei tempi supplementari è tornato in vantaggio la compagine di Ancelotti grazie all'azione che ha fatto partire Casemiro, il quale ha servito largo Rodrygo che ha appoggiato in area per Valverde che con tutta calma ha scaricato il pallone in rete alle spalle di ter Stegen. All'ultimo minuto di recupero del secondo tempo supplementare, i blancos si sono concessi il lusso di sprecare un contropiede tre contro uno, gestito male da Rodrygo su assist di Benzema.