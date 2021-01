Atletico Madrid, Marcos Llorente lancia il suo nuovo portale: la presentazione è da brividi

L’Atletico Madrid continua a sognare ad occhi aperti in Liga.

Il rendimento dei Colchoneros in questa prima parte della stagione è stato letteralmente strepitoso e di certo il merito è del tecnico Diego Simeone, sempre più leader di una squadra forte ma soprattutto ben costruita. Uno dei calciatori che più si sta distinguendo per continuità e prestazioni prolifiche è Marcos Llorente, jolly offensivo alla sua seconda stagione in maglia biancorossa dopo il suo trasferimento, nell’estate del 2019, dai cugini del Real Madrid. In diciotto partite ben sei reti e cinque assist per il classe 1995 che, nell’ultimo periodo, ha anche intrapreso un particolare passatempo personale, riportato dall’edizione online del noto quotidiano spagnolo AS.

All’interno di questo grande momento di crescita calcistica, il centrocampista ha infatti lanciato il suo nuovo sito personale, nel quale affronta varie tematiche soffermandosi in particolare sul suo stile di vita e suoi valori che sono riusciti a dargli sempre una marcia in più per arrivare a questi livelli: “Sono Marcos Llorente Moreno, figlio di Gelu e Paco, fratello di Alex …” si è presentato così il 14 dell’Atletico Madrid su marcosllorenteoficial.com.

“Sono cresciuto con valori come sacrificio, onestà e costanza. In questo mondo le scuse sono inutili e non è possibile non provarci. È un mondo reale, di persone vere che mi stanno vicine, di lieti fine e non, di idee fisse e mutevoli”, scrive il calciatore. La prima foto mostrata sul web è uno dei momenti che ha cambiato la vita all’ex Alavés: l’esultanza dopo uno dei suoi due gol spettacolari siglati ad Anfield in un match contro il Liverpool. “Credo in uno stile di vita funzionale alla cura del proprio corpo. Mangio cibi sani, riposo e tengo sempre molto attiva la mente”, spiega Llorente. Non manca, all’interno del portale del calciatore spagnolo, un commento su quanto siano simili la propria mentalità con quella del mister dei Colchoneros: “Crediamo nel lavorare. Nel provare, cadere e rialzarsi per continuare. Festeggiare e imparare. Non smettere di impegnarsi perché la fortuna non deve mai trovarti fermo“.

