Rangers Glasgow, Steven Gerrard fa 150 e vola verso il titolo: l’ex Liverpool pronto a spezzare il dominio in Scozia del Celtic

Steven Gerrard dopo una splendida carriera da giocatore sta dimostrando di poter diventare un allenatore importante.

L’ex centrocampista del Liverpool sta conducendo i Rangers alla conquista del titolo della Scottish Premiership, e nella giornata odierna ha sconfitto il Ross County per 5-0. Oltre a un trionfo fondamentale per la conquista del titolo, la sfida odierna per l’ex centrocampista inglese ha sancito il raggiungimento di un traguardo significativo: la sua 150esima partita da allenatore nella squadra di Glasgow.

In questa stagione la squadra scozzese non ha mai perso e nell’intera esperienza ai Rangers, Gerrard, ha messo insieme 98 vittorie, 32 pareggi e appena 20 sconfitte.

La squadra che più sta lottando per contrastare gli orsacchiotti e contendere loro la conquista del titolos è il Celtic, storica ed eterna rivale dei Rangers, che ha vinto le ultime 9 edizioni del massimo campionato scozzese ma quest’anno difficilmente riusciranno a recuperare il distacco dalla squadra di Steven Gerrard.

Nel campionato scozzese mancano 8 giornate alla fine, e ai Rangers basterà vincere due partite per laurearsi matematicamente campioni in patria.