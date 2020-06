VIDEO Calciomercato Inter, Morelos come vice-Lukaku? Ecco i gol più belli dell’attaccante dei Rangers

Il colombiano Alfredo Morelos ha attirato le attenzioni di diversi top club. L’attaccante iniziato a segnare fin dal momento che ha indossato la maglia dei Rangers nel 2017. In Europa League quest’anno ha segnato 14 gol in altrettanti incontri disputati. L’Inter, in particolare, a gennaio aveva ipotizzato di aggiudicarsi il giovane talento per inserirlo in rosa come vice di Romelu Lukaku. Quest’estate, il club nerazzurro potrebbe tentare il colpo.

