Liga, Atletico Madrid-Valencia 3-1: Suàrez e João Félix fanno sognare Simeone. La classifica aggiornata

Tre a uno, è questo il risultato finale di Atletico Madrid–Valencia valido per il posticipo della ventesima giornata di Liga.

Vittoria straripante e convincente per gli uomini del Cholo Simeone che continuano a godersi la vetta solitaria della classifica della massima serie spagnola. Ad aprire le danze era stato però all’undicesimo minuto Uroš Račić, calciatore serbo in forza al Valencia, che con il suo potente mancino aveva trafitto Jan Oblak. Risposta immediata, voluta e trovata per i Colchoneros: al ventitreesimo ha subito portato in parità l’incontro João Félix che, nella conferenza pre-gara, tanto era stato stuzzicato dal suo allenatore. La prima frazione di gioco si è conclusa in parità ed il merito è stato della formazione guidata da Javi Gracia che non si è disunita nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco.

Il secondo tempo è stato però un vero e proprio dominio da parte della franchigia madrilena: l’implacabile ‘Pistolero‘ Suàrez si è regalato, nel giorno del suo trentaquattresimo compleanno, un gol sensazionale sfruttando un assist dello stesso e sempre più dirompente João Félix. A chiudere il match è poi stato l’argentino Ángel Correa, bravo a sfruttare una cavalcata prolifica sulla fascia destra di Marcos Llorente, che ha così trovato il suo quinto assist in stagione. Sempre più capolista dunque l’Atletico Madrid che, con una gara in meno, si gode il suo distacco di sette lunghezze dai cugini del Real Madrid.

Di seguito, risultato e marcatori della gara appena conclusasi insieme alla classifica di Liga aggiornata.

Atletico Madrid-Valencia 3-1.

Marcatori: U. Racic (V), João Félix (A), L. Suàrez (A), A. Correa (A).