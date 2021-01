Atletico Madrid-Valencia, Simeone: “Suarez strepitoso, abbiamo bisogno di João Félix. I gol nel finale? Rispondo così”

Poche ore e andrà in scena la sfida tra Atletico Madrid e Valencia, valida per la ventesima giornata di Liga.

La capolista indiscussa del campionato sfiderà la compagine di Javi Gracia per cercare di consolidare sempre di più il proprio primato. Nella rituale conferenza stampa pre match, ha preso la parola l’allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone. Il tecnico della squadra madrilena ha affrontato diverse tematiche, soffermandosi in particolare sulla condizione fisica e mentale di alcuni suoi calciatori, ma non solo: “So che abbiamo segnato undici gol negli ultimi quindici minuti, ma sono solamente numeri. La squadra si batte per vincere la partita per tutti i 90 minuti. Capita spesso di vincere negli attimi finali delle gare, ma sono numeri, niente di più”.

“João Félix? I giocatori hanno momenti buoni, molto buoni, straordinari e altri irregolari. Da allenatore cerco il momento migliore in ciascuno dei calciatori che ho. Abbiamo bisogno di João, quando è al suo meglio è sbilanciato, diverso, crea situazioni pericolose in fase offensiva e abbiamo bisogno di lui in quella versione. Questo è ciò che cerchiamo negli allenamenti e nelle partite che gioca. Nella partita di Coppa ha subito un duro colpo. Stiamo cercando ciò che si adatta meglio alla squadra, i calciatori hanno nomi e cerchiamo quali nomi sono i migliori per la partita che giocheremo con l’obiettivo sempre di potenziare la rosa. Suárez? Da quando ho parlato al telefono con Luis, ho capito quello che trasmette. Fame, cattiveria, voglia di dimostrare di essere importante e la squadra lo aiuta a mostrare la sua versione migliore, che è l’obiettivo che lo ha contrassegnato per tutta la sua carriera. Valencia? Secondo i numeri, gioca meglio fuori che in casa, fa ottimi contropiedi, attacca molto bene lo spazio e immaginiamo una partita con questo scenario“.

