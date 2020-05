Atalanta, la rivelazione del Papu Gomez: “L’Atletico Madrid e le pretese del Catania, volevo morire!”

Papu Gomez e il curioso retroscena di calciomercato.

L’attaccante argentino dell’Atalanta ha raccontato un aneddoto datato 2013 relativo a un suo mancato trasferimento all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il calciatore sudamericano, all’epoca in forza al Catania, era uno dei prediletti che ‘Cholo’ che allenò proprio i rossoblu nel 2011. La trattativa tra gli etnei e gli spagnoli non andò in porto a causa di una distanza economica che non fu colmata dai Colchoneros, in quel periodo non troppo roseo finanziariamente parlando. Le parole del ‘Papu’ a “Smoke Free”, programma condotto dal giornalista argentino, MartínReich.

“Sono stato in Argentina con Simeone e un giorno siamo andati a pranzo. Lì mi disse che quando sarebbe tornato per la pre-season mi avrebbe chiesto come rinforzo all’Atletico Madrid, che però era messo male finanziariamente. Il Catania ha chiesto dieci milioni di euro, loro ne hanno offerti sei. Non mi hanno venduto e volevo morire”.

