Milan, infortunio per Ibrahimovic: si teme lungo stop. I dettagli

Brutte notizie per il Milan.

I rossoneri tornano in campo dopo mesi di stop, in attesa del via libera definitivo per la ripresa. A margine della seduta odierna, la squadra, ha giocato una partitella di fine allenamento che ha visto fermarsi Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, già infortunatosi tra gennaio e febbraio per un problema muscolare, ha accusato un fitto dolore al polpaccio che lo ha costretto a lasciare il campo. Momenti concitati in casa Milan, in apprensione per le condizioni dell’attaccante per cui si teme un infortunio ben più grave dei precedenti.

Il pericolo è che questa volta possa essere coinvolto il tendine d’Achille. Ipotesi che, qualora venisse confermata, costringerebbe il giocatore ad un lungo stop. Ibrahimoci, che ha lasciato Milanello sulle proprie gambe, sarà sottoposto quanto prima agli esami strumentali del caso per conoscere l’entità del suo infortunio.