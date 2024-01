Alaves-Cadice, le probabili formazioni: Kike sfida Ramos, ci sono Ledesma e Alex

Alaves-Cadice è una partita valida per la 21ª giornata della Liga spagnola 2023-2024. La partita si gioca oggi 19 gennaio 2024 alle 21:00, allo stadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz. L'Alaves è attualmente al 13° posto in classifica con 20 punti, mentre il Cadice è al 18° posto con 15 punti. La partita è quindi fondamentale per entrambe le squadre, che si trovano in piena lotta per la salvezza. L'Alaves, che gioca in casa, è favorito per la vittoria. D'altro canto, la squadra azzurra ha vinto una delle ultime cinque partite, mentre il Cadice non ha mai vinto in trasferta in questa stagione. Tuttavia, il Cadice non è da sottovalutare. Tutti i match possono prendere pieghe particolari, come quello vinto con sofferenza dal Barcellona ieri, contro una squadra di terza divisione in Copa del Rey. La partita si preannuncia quindi molto equilibrata, e potrebbe essere decisiva per le sorti della stagione di entrambe le squadre.