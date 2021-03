Fenerbahce, il club turco punta Sarri: le ultime sul futuro dell’ex coach di Napoli e Juventus

Maurizio Sarri in testa agli obiettivi del Fenerbahce.

Secondo quanto riportato dal portale turco Ajansspor, l’ex tecnico di Napoli e Juventus sarebbe in lizza per sedersi sulla panchina del Fenerbahce. Maurizio Sarri avrebbe incontrato nei giorni scorsi l’uomo d’affari del club turco, Ali Koç, che sarebbe dunque interessato ad affidare la guida tecnica della squadra al Comandante.

Un nuovo incontro tra Sarri ed il Fenerbahce, secondo i media turchi, potrebbe essere in programma già per la prossima settimana ma un accordo tra le parti non dovrebbe essere così distante. L’attuale allenatore del Fenerbahce è l’ex centrocampista di Inter, Newcastle e Atletico Madrid, Emre Belozoglu. La dirigenza del club turco, però, vorrebbe puntare su un nuovo tecnico per la prossima stagione agonistica dato che l’ex calciatore nerazzurro ha sostituito l’esonerato Erol Bulu temporaneamente. Seguiranno aggiornamenti..

