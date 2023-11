Marsiglia-Ajax, le probabili formazioni: Gattuso con Correa, Akpom dal 1′

La sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League è in programma alle ore 21:00.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio Vélodrome. Alle ore 21:00, il Marsiglia di Gennaro Gattuso ospiterà l'Ajax nel match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Nel Gruppo B, d'altra parte, è tutto ancora aperto: i padroni di casa occupano la vetta a quota otto punti, il Brighton di Roberto De Zerbi è sotto di un punto, mentre l'Aek è terzo con 4 punti; fanalino di coda l'Ajax che di punti ne ha ottenuti solo due, con i Lancieri che sembrano essersi ripresi dalla crisi di questo avvio di stagione.

In campionato, l'Olympique Marsiglia sta facendo fatica: dodicesimo posto in classifica, quattordici i punti messi fin qui in cassaforte, frutto di tre successi, cinque pareggi e quattro sconfitte. Tredici i gol all'attivo, quattordici le reti subite in dodici partite. Reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto contro il Racing Strasburgo, la squadra di Gattuso non vince in Ligue 1 dallo scorso 8 ottobre (3-0 contro il Le Havre). Occupa l'ottavo posto della classifica di Eredivisie, invece, l'Ajax a quota quindici punti, che lo scorso weekend ha rifilato cinque gol al Vitesse. Uno score frutto di quattro vittorie, tre pareggi e cinque ko. Ventisei le reti messe a segno in dodici gare, ventiquattro i gol incassati.

Contro i Lancieri, Gattuso - che ha recuperato Gigot e Veretout - non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Valentin Rongier. Mentre il tecnico dell'Ajax dovrà rinunciare ad Amourricho van Axel Dongen, Steven Bergwijn e Branco van den Boomen. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-2-1-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Renan Lodi; Veretout, Kondogbia; Sarr, Harit, Correa; Oliveira.

AJAX (4-2-3-1): Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Martha; Tahirovic, Taylor; Berghuis, Hlynsson, Borges; Akpom.

DOVE VEDERE MARSIGLIA-AJAX IN TV — La sfida tra Marsiglia e Ajax verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Marsiglia-Ajax anche su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

