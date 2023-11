AEK Atene-Brighton, le probabili formazioni: Almeyda sfida De Zerbi. Ok Joao Pedro

La preview e le probabili formazioni del match tra AEK Atene e Brighton, valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League.

⚽️

Sempre meno al traguardo finale di questa fase a gironi, ma è ancora tutto in bilico. AEK Atene e Brighton, squadre che si affronteranno a partire dalle ore 18.45 - allo stadio Georgios Karapatakis - nel match valido per la quinta giornata del gruppo B di EuropaLeague.

La squadra di Roberto De Zerbi - nonostante non sia una squadra attrezzatissima per lottare su più fronti - sta competendo sia in Premier League che in Europa League. Infatti, la squadra biancoblu è ottava (a -1 da un piazzamento europeo) nel massimo torneo britannico e seconda a quota 7 punti (a +3 sui greci terzi e ad una lunghezza dall'OM primo) nel raggruppamento che li vede impegnati al cospetto di squadre importanti e piene di storia come Ajax e Marsiglia, oltre all'avversario di giornata (AEK Atene). Quest'ultimo, sarà affrontato dagli inglesi con diverse assenze: Solly March, Julio Enciso, Danny Welbeck, Pervis Estupinan, Adam Webster, Kaoru Mitoma, Igor Julio, James Milner, Ansu Fati, Tariq Lamptey.

Nell'ultima sfida di campionato i Seagulls sono tornati al successo! Dopo i quattro pareggi consecutivi contro Liverpool, Fulham, Everton e Sheffield United, sono riusciti a strappare i tre punti - in trasferta - contro l'ostico Nottingham Forest, superandolo per 2-3 in una gara decisamente rocambolesca. Sul campo europeo, invece, i ragazzi del tecnico ex Palermo sono reduci da due successi consecutivi contro l'Ajax. Vittorie da sommare al pareggio del Vélodrome, che hanno permesso al Brighton di riprendersi dalla sconfitta interna, al debutto contro l'AEK Atene.

L'AEK di Almeyda è terza nel campionato greco a quota 27 punti in 12 partite disputate. I greci hanno perso l'ultima sfida di Europa League, ma non cadono in campionato dallo scorso 2 ottobre e questo gli ha permesso di rimanere sulla scia di Olympiacos e Panathinaikos.

LE PROBABILI FORMAZIONI — AEK ATENE (4-1-4-1): Stankovic; Sidibe, Vida, Mitoglou, Hajsafi; Szymanski; Amrabat, Mantalos, Pineda, Gacinovic; Zuber.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, van Hecke, Dunk, Gross; Dahoud, Baleba; Adingra, Joao Pedro, Buonanotte; Ferguson