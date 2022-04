Lipsia-Atalanta, formazioni ufficiali: André Silva sfida Muriel. Ok Pessina e Pasalic

Alla Red Bull Arena va in scena Lipsia-Atalanta valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le formazioni ufficiali

Alle ore 18.45 andrà in scena la gara d'andata tra RB Lipsia ed Atalanta alla Red Bull Arena. Gara importantissima per la formazione di Gian Piero Gasperini che non dovrà concedere distrazioni agli avversari per continuare il proprio cammino in Europa League.