Atalanta-RB Lipsia 0-2, Nkunku stende la Dea: Gasperini fuori dall’Europa League

Atalanta sconfitta al "Gewiss Stadium" dal Lipsia, decisiva la doppietta di Nkunku. Gasperini fuori dall'Europa League, tedeschi in semifinale

Subito Atalanta pericolosa dopo cinque minuti con il rasoterra preciso di Zappacosta, è bravo l'estremo difensore Gulacsi a opporsi bene e respingere in corner. Al quarto d'ora grande occasione sciupata da Andrè Silva, che in area di rigore da ottima posizione spedisce la sfera in tribuna, alta sopra la traversa. Tre minuti più tardi però il Lipsia passa in vantaggio con la rete di Nkunku, servito alla perfezione da Laimer scarica alle spalle dell'incolpevole Musso. Al 34esimo doppia occasione per Koopmeiners, prima prova a sorprendere Gulacsi con pallonetto, ma il tiro termina poco alto, poi prova la conclusione e l'estremo difensore ospite blocca senza problemi. Ultima occasione del primo tempo per il Lipsia con Laimer, che sugli sviluppi di calcio d'angolo lascia partire un tiro che per poco non si insacca all'angolino destro.