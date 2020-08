Calciomercato, il giramondo Abel Hernandez: l’ex Palermo riparte dal Brasile

Nuova avventura professionale per Abel Hernandez.

L’ex attaccante del Palermo dopo l’esperienza in rosanero ha vestito per quattro stagioni la maglia degli inglesi dell’Hull City prima di trasferirsi per un’annata ai russi del CSKA Mosca. Nel corso del 2019 si è invece ritagliato uno spazio importante nel club qatariota dell’Al-Ahly Doha con i quali ha totalizzato 17 presenze mettendo a segno 7 reti. Il centravanti uruguaiano adesso ha invece scelto di cambiare nuovamente aria e di accettare la corte dell’Internacional di Porto Alegre. Il classe ’90 ha firmato un contratto annuale con i brasiliani che al momento occupano la prima posizione in classifica nel Brasileirao.

