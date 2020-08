Palermo, le parole chiave di Boscaglia: linea alta e sincronia. Silipo il jolly del tecnico rosanero

Ieri per la prima volta Roberto Boscaglia ha schierato la squadra a tutto campo.

Il tecnico siciliano, dal ritiro a Petralia Sottana, sta iniziando a delineare il suo Palermo. Un tentativo agli albori, dato che in rosa mancano ancora tanti tasselli, ma che serve all’allenatore per trasmettere alla squadra le sue idee e comprendere le potenzialità dei suoi giocatori. L’undici indicativo, ad oggi, è un 4-2-3-1, complici le lacune a centrocampo. In difesa, a causa dell’infortunio di Masimiliano Doda, ad occupare la fascia destra nei prossimi giorni sarà Andrea Accardi. Al centro ad affiancare Edoardo Lancini è il neo-acquisto Ivan Marconi. Dall’altra parte, invece, Roberto Crivello. A centrocampo, dato il forfait di Alessandro Martinelli, restano solo Malaury Martin e Andrea Palazzi. Uno schieramento all’occorrenza trasformabile in un 4-2-4. In assenza di un trequartista, infatti, il tecnico ha provato Roberto Floriano e Nicola Valente sulle fasce con Mario Alberto Santana e Andrea Saraniti al centro. Nell’ipotesi col trequartista, invece, c’è stato spazio anche per Andrea Silipo. Il giovane attaccante, che ha anche segnato nel corso della partitella nove contro nove, è un jolly che l’allenatore siciliano sta ancora studiando.

Ritiro Palermo, ecografia per Doda: le ultime sulle condizioni del terzino rosanero

Roberto Boscaglia, come evidenzia l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, ha dunque le idee chiare: linea alta, portiere fuori dai pali e movimenti sincronizzati. In questi giorni si sta cercando inoltre di perfezionare gli automatismi in difesa, reparto ad oggi più completo, specialmente nel caso in cui un terzino dovesse scalare: “linea bloccata per preservare la discesa del tornante”, si legge.

Calciomercato Palermo: oggi la risposta dell’Inter per Corrado. Si cerca ancora il bomber: Corazza è un rebus, Gliozzi e Kanoute…