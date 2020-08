Filippi: “Palermo un sogno che si avvera, questa piazza non merita la C”

Il Palermo di Roberto Boscaglia si proietta alla prossima stagione.

I rosanero saranno protagonisti di un girone C di Serie C che si preannuncia a dir poco bollente, tante avversarie ostiche in particolar modo il Bari che ha costruito una rosa importante. Intanto dal ritiro di Petralia Sottana arrivano le dichiarazioni di Giacomo Filippi, vice di Boscaglia, che ha parlato così ai canali ufficiali del club di Viale del Fante.

“Da siciliano essere al Palermo è un desiderio che si avvera. Fin da bambino ho sempre tifato per il Palermo, essendo nato e cresciuto in provincia. Oggi ho una responsabilità importante, ma anche una passione che va ad essere determinante per il raggiungimento degli obiettivi. Collaboro con Boscaglia da oltre dieci anni, prima come giocatore e adesso come allenatore. Ognuno di noi ha tanti pregi ed alcuni difetti, per cui cerchiamo di colmarli a vicenda per raggiungere il massimo con lavoro, sacrificio e determinazione. Il gruppo è ben affiatato e determinato, si nota subito. Dobbiamo rimboccarci tutti le maniche e lavorare per trovare la giusta sinergia e portare avanti il progetto della società. La metodologia è semplice ma cura tanto i particolari. Siamo collaborativi con il gruppo di lavoro, sia giocatori che membri dello staff. Con questa formula potremo tirare al massimo le energie di ognuno. Speriamo che quanto prima i tifosi possano fare la loro parte come dodicesimo uomo. Palermo è una piazza calorosa, il tifoso vive una grande passione. Questo deve farci lavorare sempre di più per potergli dare grandi soddisfazioni. Il Palermo merita di stare in palcoscenici diversi dalla Serie C. Ho sempre seguito la squadra, lo scorso anno la società ha fatto un lavoro straordinario. Vincere non è mai facile, in qualsiasi categoria. Avere raggiunto la promozione al primo tentativo è stata una grande impresa”.