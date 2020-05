VIDEO Vieri, i tifosi fanno impazzire Bobo: “Mi hanno chiesto dei selfie”. La reazione dell’ex Inter…

Christian Vieri show.

Con l’isolamento forzato da Coronavirus, calciatori, cantati, attori e personaggi del mondo dello spettacolo si sono specializzati sui social, tra video, foto e dirette, diventando veri e propri influencer. Bobo, dopo essere stato incoronato miglior ‘influencer’ tra i calciatori durante la quarantena, continua a divertire i suoi followers con tanti, tantissimi, contenuti al giorno

L’ultima diretta su Instagram, in ordine di tempo, l’ha registrata con Luca Toni, a cui ha raccontato di aver incontrato per strada dei fans che gli avrebbero chiesto delle foto insieme nonostante le direttive di mantenere le distanze in questo periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.