Gossip
Emma Naundrup, compagna del difensore centrale del Palermo FC Simon Graves Jensen, racconta le sue prime sensazioni da quando si è trasferita nel capoluogo siciliano, dopo il trasferimento dal…
Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo al primo impegno ufficiale della stagione. Nel turno preliminare di Coppa Italia contro la Reggiana di Aimo Diana, sarà Stefano Di Benedetto, già…
Che dire… non poteva esserci gratificazione più grande !!! Dopo aver seminato per più di 30 anni, lavorato sempre con il cuore e con umiltà, senza mai chiedere niente a nessuno, e facendo sempre il…