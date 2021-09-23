Striscia la Notizia: da Ficarra e Picone a Friscia e Lipari, Canale 5 è rosanero 23 settembre 2021 - 19:41 23 settembre

Che dire… non poteva esserci gratificazione più grande !!! Dopo aver seminato per più di 30 anni, lavorato sempre con il cuore e con umiltà, senza mai chiedere niente a nessuno, e facendo sempre il…