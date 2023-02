Palermo, lady Graves: “Simon il mio orgoglio. Ci divertiamo, il gelato a Mondello…”

"Ormai viviamo insieme a Palermo da una settimana. Il tempo vola quando ci si diverte, e va detto che lo facciamo! Abbiamo passato molto tempo per ambientarci nella nostra nuova casa. Siamo dovuti andare a circa quaranta minuti da Palermo per acquistare qualche articolo d'arredamento per la nostra abitazione. Non era di certo l'IKEA che conosciamo di Aarhus. Un piccolo negozio, di circa 30-40 mq. Due cucine a vista ed un letto era quello che offriva lo showroom. Tuttavia, siamo usciti da lì dentro con qualcosa cosa, ma nulla a confronto della nostra lunga lista. La settimana è poi trascorsa a passeggiare sul lungomare di Mondello. È un posto davvero fantastico - e vendono anche ottimi gelati! In merito a questo ciò, abbiamo scoperto che l'ananas si chiama in Italia così come la chiamiamo in Danimarca.