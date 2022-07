Palermo, fiocco azzurro in casa rosanero: è nato Filippo Lancini

Lieto evento in casa Palermo, è nato il piccolo Filippo Lancini

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo al primo impegno ufficiale della stagione. Nel turno preliminare di Coppa Italia contro la Reggiana di Aimo Diana, sarà Stefano Di Benedetto, già tecnico della primavera rosanero che - con ogni probabilità - siederà in panchina in occasione della gara contro la formazione granata, in programma domenica 31 luglio allo stadio "Renzo Barbera" alle ore 21.00.