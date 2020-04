VIDEO Vieri e Veron in diretta su Instagram: l’ex Lazio e Inter vuole il bomber nel suo Estudiantes, la risposta di Bobo è sorprendente…

Christian Vieri ancora protagonista assoluto con le sue dirette dal sapore amarcord su Instagram: questa volta a duettare con Bobo è l’ex talentuoso centrocampista, tra le altre, di Parma, Lazio ed Inter, Juan Sebastian Veron. Una piacevole chiaccherata tra vecchi amici con l’attuale presidente dell’Estudiantes che, tra il serio ed il faceto, lancia una suggestiva proposta all’ex bomber di Lazio, Inter ed Atletico Madrid: tornare ad indossare i panni di calciatore per regalare peso specifico, forza ed entusiasmo al reparto offensivo del suo club nel campionato argentino. La risposta, in pieno stile Bobo Vieri, non si fa attendere!