VIDEO Vieri, Bobo ma che fai? L’ex bomber scappa di corsa dai maiali. La clip è tutta da ridere

Christian Vieri show.

Con l’isolamento forzato da Coronavirus, calciatori, cantati, attori e personaggi del mondo dello spettacolo si sono specializzati sui social, tra video, foto e dirette, diventando veri e propri influencer. Bobo, dopo essere stato incoronato miglior ‘influencer’ tra i calciatori durante la quarantena, continua a divertire i suoi followers con tanti, tantissimi, contenuti al giorno.

Stavolta, Vieri, che si trova in vacanza in montagna con la famiglia, è incappato in un incontro “spaventoso” durante la sua camminata tra i boschi: “Due maiali da 250 kg, delle belve”. Il racconto dell’ex bomber è tutto da ridere…