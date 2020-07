VIDEO Verona, Pazzini ai saluti: “Non smetterò mai di ringraziare club e tifosi. Futuro? Rispondo così”

Giampaolo Pazzini saluta l’Hellas Verona: dopo cinque stagioni il rapporto tra le due parti è giunto ai titoli di coda.

L’esperto attaccante ha voluto rendere omaggio al club scaligero e ai tifosi nel corso della conferenza stampa d’addio: “Verona per me non è stata solo una squadra, è stato un percorso bellissimo pur tra alti e bassi. Mi sono sentito un veronese e avrò l’Hellas per sempre nel cuore. Ho avuto una splendida accoglienza in questa città, sia io che la mia famiglia. Devo ringraziare i miei compagni di squadra. Il mio futuro? Ancora non lo so, ho un’idea ma voglio capire cosa fare da grande a mente fredda, al momento non ho offerte. Con la Spal ci sarò, mi metto in campo da solo“, ha detto.

Calciomercato Palermo: idea Pazzini, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere. Castagnini e Sagramola…