VIDEO Udinese-Napoli, non solo “Dacia Arena”: il “Maradona” stracolmo con maxischermi

Sono 12mila i tifosi azzurri presenti alla Dacia Arena per vedere dal vivo la partita tra Udinese e Napoli, 50mila invece quelli che hanno riempito il Maradona per seguirla in streaming. In entrambi gli stadi l’atmosfera è magica, l’entusiasmo da imminente scudetto è alle stelle: al Napoli basta un punto per vincere il tricolore. Ecco le immagini più belle