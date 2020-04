Francesco Totti, in diretta su Instagram con Paolo Bonolis, ha parlato delle ragioni che hanno portato la Roma alla cessione di Mohamed Salah.

“Lui non ci ha abbandonato. In quel momento la società era in crisi. Non è stato lui ad andare via, precisiamole le cose. La gente straparla, ma non sa la realtà“, ha detto.

