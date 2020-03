VIDEO Tottenham, uragano Kane: tutti i numeri dell’attaccante prima dell’infortunio

Harry Kane bomber di razza che è mancato a Josè Mourinho.

L’attaccante inglese in forza al Tottenham in questa stagione non è riuscito a rendere come di consueto a causa dell’infortunio occorsogli lo scorso 1 gennaio nella gara contro il Southampton. Il possente centravanti britannico è stato costretto ad operarsi a causa della frattura del tendine del ginocchio sinistro e si è aggiunto alla lunga lista di calciatori che hanno dichiarato forfait negli Spurs. Il club londinese non ha mai pensato di sostituire il giocatore e lo ha confermato a più riprese anche Josè Mourinho quando agli Spurs era stato accostato Zlatan Ibrahimovic.

“Un fantastico giocatore e un fantastico ragazzo, ma dico che non ci sono possibilità. Abbiamo il miglior attaccante in Inghilterra e più in generale 2-3 fra i migliori attaccanti nel mondo. Non avrebbe senso prendere un attaccante della dimensione di Zlatan, un giocatore che comunque potrebbe ancora giocare in tutti i club del mondo. E anche per lui non avrebbe senso arrivare in un club che ha in squadra Harry Kane”.

