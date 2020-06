VIDEO Tottenham, Mourinho: “La quarantena non mi ha cambiato, avrei voluto imparare una cosa”

José Mourinho, in conferenza stampa in vista della ripresa della Premier League, ripercorre il periodo di lockdowm in Inghilterra. “Non credo che la quarantena mi abbia cambiato. Abbiamo provato a mettere i giocatori nelle migliori condizioni per lavorare e tenerli motivati. Adesso abbiamo avuto il via libera per tornare ad allenarci insieme regolarmente. Con la felicità di chi può tornare a svolgere il lavoro che ama. Dal punto di vista personale non è cambiato nulla, non ho neanche imparato a cucinare (ride ndr)”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Tottenham.

PSG, Herrera su Mourinho: “Gli sono grato. Diventa una belva con chi non dimostra onestà”