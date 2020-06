VIDEO Spadafora: “Calcetto come la Serie A? Non sono paragonabili, spiego perché”

Uno dei temi caldi di questi giorni è la riapertura dei campi di calcetto. Il Governo, almeno fino al 25 giugno, ha detto no. “Mi rendo conto che i campi di calcetto e altre attività rischiano tantissimo di non riaprire. Dovremo prorogare l’indennità dei lavoratori sportivi che non sono in grado di poter lavorare nei medi di giugno a causa di questo nostro provvedimento. L’esempio della Serie A che ha ripreso non è pertinente, la Figc ha adottato un protocollo estremamente rigido, che mette di fatto in isolamento tutta la squadra, cosa che non si può fare in una partita amatoriale di calcetto o di calcio“. Queste le dichiarazioni rilasciate, nel corso di una diretta Facebook, dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

