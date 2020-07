VIDEO Serie B, incredibile a Pisa! Migliaia di tifosi scortano la squadra allo stadio. Le immagini…

Uno a zero. E’ questo il risultato maturato ieri sera in occasione della sfida tra Pisa e Ascoli, andata in scena allo Stadio “Arena”.

Una vittoria, quella conquistata dai padroni di casa nel match valido per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B, centrata grazie alla rete messa a segno da Nicholas Siega. Intanto, prima del fischio d’inizio, i supporter del Pisa hanno invitato tutta la tifoseria a presentarsi nei pressi dell’alberto dove alloggiava la squadra “per ringraziare il mister e i ragazzi della preziosa salvezza ottenuta, e per incitarli ad ottenere comunque il massimo delle due ultime gare di campionato, a partite da quella, per noi importantissima, con l’Ascoli”. Dunque, al passaggio del pullman, i tifosi hanno scortato gli uomini di Luca D’Angelo fino allo Stadio. Le immagini…