VIDEO Serie A, Spadafora: “Ripresa campionato? La FIGC dovrà decidere in autonomia”

La posizione di Vincenzo Spadafora.

Il ministro per le politiche giovanili e lo Sport, durante una diretta sulla pagina Facebook di “Casa Napoli” ha delineato un quadro della situazione attuale dello sport italiano, affermando anche di voler attuare una rivoluzione per eliminare definitivamente i problemi radicati da molto tempo in questo mondo. Queste le sue dichiarazioni:

“Per quanto riguarda gli sport di squadra, gli allenamenti riprenderanno lunedì. Per i campionati non spetta a me deciderlo, noi diremo solo quando ci saranno le condizioni per poter riprendere le competizioni. Poi spetta alle singole Federazioni decidere se andare avanti o fermarsi, nella propria autonomia e in base alle loro valutazioni. Quello che posso assicurare è che per tutto lo sport di base noi abbiamo numerose misure che metteremo a disposizione, c’è attenzione a tutto il mondo dello sport e a tutte le discipline, da Federica Pellegrini a qualunque ragazzo che grazie allo sport ha la possibilità di vivere una realtà molto più attiva. Stiamo vivendo un’emergenza che è quasi diventata una regola, sto imparando troppo perché sto svolgendo un lavoro che vale per dieci e quasi ventiquattro ore al giorno. E’ un’emergenza complicatissima da gestire ma ci sta aiutando a capire che bisogna essere più veloci rispetto a certi punti della burocrazia. Dopo aver annunciato queste misure gli effetti si vedranno tra due mesi, l’ansia e la difficoltà che io vivo è questa. Se passa troppo tempo la misura rischia di diventare inefficace. Il mio obiettivo è attuare una rivoluzione del mondo dello sport ed eliminare i problemi che attualmente esistono. Per quanto riguarda gli impianti sportivi privati, l’affitto verrà diminuito del 50% per sei mesi. Ci sono dei diritti da rispettare, è una norma che riconosce l’emergenza sanitaria come una delle cause importanti per poter richiedere al proprietario dell’impianto questa piccola riduzione“.