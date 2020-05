Non solo cecchino.

In campionato ha realizzato ben ventisette gol, più di chiunque altro. Ma manda in porta con continuità anche i compagni di squadra. Stiamo parlando di Ciro Immobile. Sono in totale sette, infatti, gli assist realizzati dall’attaccante della Lazio, vero e proprio uomo copertina della squadra allenata da Simone Inzaghi. Guarda il video…