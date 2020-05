E’ il re degli assist in Italia.

Stiamo parlando di Luis Alberto Romero Alconchel, noto ai più come Luis Alberto. Nel corso della stagione 2019-2020, prima dello stop a causa dell’emergenza Coronavirus, il talentuoso trequartista ha trascinato la Lazio, realizzandone ben dodici e mandando in porta i compagni di squadra in tutti i modi. Riguarda le prodezze del calciatore spagnolo in questo video.