VIDEO Serie A, la previsione di Vieri in vista della ripresa: “Ecco chi può vincere lo scudetto”

Parola a Christian Vieri.

Nel corso della diretta Instagram con Lele Adani, l’ex attaccante dell’Inter ha detto la sua sulla lotta scudetto in vista della ripartenza del campionato di calcio in Italia dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. “Chi ha la rosa lunga è avvantaggiato, però lo Scudetto può vincerlo chiunque. Giocare senza pubblico vuol dire tantissimo, poi bisogna vedere i giocatori se sono in forma o meno. Se non hai i calciatori in forma perdi punti, può succedere qualunque cosa perché le carte si sono mischiate. Parliamo di un campionato a parte, la squadra più fortunata vincerà”, ha spiegato. Guardate…