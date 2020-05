VIDEO Serie A, ipotesi al Sud Italia: da Napoli a Crotone fino a Palermo e Foggia, ecco dove si potrebbe giocare

Giorni di attesa per il futuro della Serie A.

Tra giovedì e venerdì ci sarà un incontro tra la Figc e il Comitato tecnico-scientifico del Governo per discutere del protocollo di sicurezza sanitario. Nel frattempo, continua a farsi strada l’idea terminare il campionato di massima serie giocando soltanto al centro-sud, dove il Coronavirus ha colpito con meno forza.

Bari, Napoli, Palermo, sono le prime tre grandi città pronte ad ospitare la ripartenza del campionato se il progetto di un torneo in sicurezza in zone vicine al contagio zero dovesse prendere forma. Chiaramente d’accordo con questa idea, anche i rispettivi Sindaci.