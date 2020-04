VIDEO Serie A, Costacurta: “Giocare a porte chiuse non è un tabù, bisogna aiutare lo sport”

L’idea di Billy Costacurta.

Durante la trasmissione “Goodmorning Volleyball” in onda su Youtube , l’ex difensore del Milan ha analizzato la possibilità di riprendere la Serie A a porte chiuse durante l’emergenza Coronavirus: “Giocare a porte chiuse non è un tabù. Bisogna assicurare la sicurezza, e giocare in questo modo può aiutare molto. Tutti noi abbiamo giocato e amavamo confrontarci anche con il pubblico, era quello che ci dava emozioni e ci caricava o ci deprimeva a seconda di quello che succedeva. Credo che si possa anche fare in modo di poter aiutare il mondo dello sport anche giocando senza spettatori“.