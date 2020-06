Il Coronavirus è alle spalle.

Dopo la paura e i diversi casi di positività in casa Sampdoria, la squadra di Claudio Ranieri si sta preparando alla ripresa e alla delicata sfida contro l’Inter di Antonio Conte, in programma domenica 21 giugno alle ore 21.45. Ecco i piani del tecnico blucerchiato per fermare i nerazzurri.