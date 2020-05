VIDEO Roma, Zaniolo scalpita: flessioni e duro allenamento a ritmo di musica

Nicolò Zaniolo non si ferma.

Il giovane talento di proprietà della Roma, operato lo scorso 13 gennaio per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, in questi giorni è tornato a lavorare a Trigoria. D’altra parte, il percorso di riabilitazione starebbe procedendo bene. E i test svolti di recente hanno evidenziato un ottimo recupero del ginocchio. Ragion per cui, tra 30-40 giorni l’ex Inter potrebbe tornare ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra, in attesa di tornare a disposizione del tecnico Paulo Fonseca in caso di ripartenza. Ecco il video dell’ultimo allenamento casalingo.